2019-10-22T16:10:21+03:00
Экономика

Под Воронежем построят завод по производству сельхозтехники за 3 млрд рублей

Первая очередь предприятия предполагает создание более 30 рабочих мест
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В селе Айдарово Рамонского района начали строительство завода по производству сельскохозяйственной техники. Компания KUHN Group, основанная в 1828 году, откроет под Воронежем первое в России предприятие. Фирма собирается вложить в инвестиционный проект 3 млрд рублей, на сегодняшний день уже вложено 380 миллионов.

Компания КУН специализируется на производстве сельхозоборудования: для заготовки и раздачи кормов, ухода за посевами, внесения удобрений, посевной и почвообрабатывающей техники (фрезы, бороны, плуги и комбинированные агрегаты), т широкозахватной техники, присоединяемой к тракторам МТЗ и тракторам новых серий, универсальные сеялки для работы с семенами различных типов.

Первая очередь завода предполагает создание более 30 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец хотел купить коньки, а лишился 25 тысяч рублей
В ноябре в Воронеже демонтируют 30 незаконных торговых павильонов
Воронежский драмтеатр покажет премьеру о Тиле Уленшпигеле
Воронежцам расскажут о гибели линкора "Новороссийск"
Уставы трех религиозных центров в Воронеже нарушали федеральный закон
В Воронеже в столкновении трех автомобилей пострадал двухмесячный малыш
В Воронеже создали петицию в защиту парня, зарезавшего сожителя матери
Школьная еда в Воронежской области не соответствовала гигиеническим нормам
Пьяный друг угнал у воронежца иномарку и разбил ее
В Воронеже за взятку в 30 тысяч рублей трудовой инспектор может сесть на восемь лет
Сенатор Сергей Лукин поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны
Александр Гусев принял участие в субботнике
Международные соревнования по скалолазанию в Воронеже будут проходить каждый год
На Кожевенном кордоне появится 50 тысяч новых сосен
В Воронежской области введут выплаты за рождение второго ребенка и увеличат за третьего
В Воронеже пройдет восьмой фестиваль «Танцы народов мира»