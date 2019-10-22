Под Воронежем построят завод по производству сельхозтехники за 3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-22T16:10:21+03:00

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В селе Айдарово Рамонского района начали строительство завода по производству сельскохозяйственной техники. Компания KUHN Group, основанная в 1828 году, откроет под Воронежем первое в России предприятие. Фирма собирается вложить в инвестиционный проект 3 млрд рублей, на сегодняшний день уже вложено 380 миллионов.

Компания КУН специализируется на производстве сельхозоборудования: для заготовки и раздачи кормов, ухода за посевами, внесения удобрений, посевной и почвообрабатывающей техники (фрезы, бороны, плуги и комбинированные агрегаты), т широкозахватной техники, присоединяемой к тракторам МТЗ и тракторам новых серий, универсальные сеялки для работы с семенами различных типов.

Первая очередь завода предполагает создание более 30 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU