2019-10-22T15:16:52+03:00
Происшествия

В Воронеже дама в погонах получила условный срок за подделку признания в преступлении

Теперь в течение двух лет она не имеет права работать в полиции
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области вынесли приговор в отношении бывшего дознавателя ОМВД России по Таловскому району.

По данным следствия, дама в погонах в период с 25 апреля по 24 мая 2018 года состряпала несколько документов, в том числе протокол допроса мужчины, подозреваемого в преступлении. В нем она указала, что тот якобы признался в преступлении, а затем убедила мать задержанного расписаться в протоколе. Сделала женщина это, чтобы избежать дисциплинарной ответственности за неполноту предварительного расследования и нарушение его сроков. Уголовное дело с фальсифицированными доказательствами направили в прокуратуру, а затем в суд.

- Бывший дознаватель признала свою вину. Ее также подтверждают показания «признавшегося» таким образом мужчины, свидетелей и заключения судебных экспертиз, – рассказал и.о. руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Глазнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец хотел купить коньки, а лишился 25 тысяч рублей
В ноябре в Воронеже демонтируют 30 незаконных торговых павильонов
Воронежский драмтеатр покажет премьеру о Тиле Уленшпигеле
Воронежцам расскажут о гибели линкора "Новороссийск"
Уставы трех религиозных центров в Воронеже нарушали федеральный закон
В Воронеже в столкновении трех автомобилей пострадал двухмесячный малыш
В Воронеже создали петицию в защиту парня, зарезавшего сожителя матери
Школьная еда в Воронежской области не соответствовала гигиеническим нормам
Пьяный друг угнал у воронежца иномарку и разбил ее
В Воронеже за взятку в 30 тысяч рублей трудовой инспектор может сесть на восемь лет
Под Воронежем построят завод по производству сельхозтехники за 3 млрд рублей
Сенатор Сергей Лукин поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны
Александр Гусев принял участие в субботнике
Международные соревнования по скалолазанию в Воронеже будут проходить каждый год
На Кожевенном кордоне появится 50 тысяч новых сосен
В Воронежской области введут выплаты за рождение второго ребенка и увеличат за третьего
В Воронеже пройдет восьмой фестиваль «Танцы народов мира»