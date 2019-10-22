В Воронеже дама в погонах получила условный срок за подделку признания в преступлении

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-22T15:16:52+03:00

Теперь в течение двух лет она не имеет права работать в полиции

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области вынесли приговор в отношении бывшего дознавателя ОМВД России по Таловскому району.

По данным следствия, дама в погонах в период с 25 апреля по 24 мая 2018 года состряпала несколько документов, в том числе протокол допроса мужчины, подозреваемого в преступлении. В нем она указала, что тот якобы признался в преступлении, а затем убедила мать задержанного расписаться в протоколе. Сделала женщина это, чтобы избежать дисциплинарной ответственности за неполноту предварительного расследования и нарушение его сроков. Уголовное дело с фальсифицированными доказательствами направили в прокуратуру, а затем в суд.

- Бывший дознаватель признала свою вину. Ее также подтверждают показания «признавшегося» таким образом мужчины, свидетелей и заключения судебных экспертиз, – рассказал и.о. руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Глазнев.

ИСТОЧНИК KP.RU