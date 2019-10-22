Предприниматель из Воронежской области не успел продать фальсифицированных сигарет на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-22T14:36:41+03:00

Теперь ему грозит до 6 лет заключения

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В Кантемировке сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции накрыли склад фальсифицированного табака. 45-летний мужчина в 2015-2018 годах закупился «левыми» сигаретами по полной. В его складском помещении полицейские изъяли около 130 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму более 1 млн рублей.

На горе-предпринимателя завели уголовное дело за приобретение и сбыт товаров без маркировки в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU