Жительница Воронежа похитила 1,74 млн рублей, завышая себе зарплату

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-22T13:44:35+03:00

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Полицейские управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявили мошенничество в особо крупном размере. 44-летняя жительница Воронежа в 2016-2018 годах систематически похищала денежные средства из фонда заработной платы по месту работы в бюджетном учреждении. Дама завышала положенные к начислению суммы себе и отдельным работникам. «Излишки» поступали на ее банковский счет. Таким образом за это время женщина похитила 1,74 млн рублей.

За мошенничество задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU