Жительница Воронежа похитила 1,74 млн рублей, завышая себе зарплату
И еще нескольким сотрудникам
Изменить размер текста:
Полицейские управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявили мошенничество в особо крупном размере. 44-летняя жительница Воронежа в 2016-2018 годах систематически похищала денежные средства из фонда заработной платы по месту работы в бюджетном учреждении. Дама завышала положенные к начислению суммы себе и отдельным работникам. «Излишки» поступали на ее банковский счет. Таким образом за это время женщина похитила 1,74 млн рублей.
За мошенничество задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU