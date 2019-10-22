Воронежцев обеспокоила стройка рядом с «Олимпиком»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-22T13:08:28+03:00

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Возле «Олимпика» началась стройка. Жители города, увидевшие ее, стали возмущаться: опять, мол, лес вырубают богатеи, сейчас какой-нибудь магазин появится ненужный. Или еще что-нибудь. Тем более обидно, что на этом месте традиционно приезжали компании и жарили шашлыки.

Стройматериалы, которые привезли на поляну, очень похожи на те, что используются при оборудовании теннисных кортов. Учитывая, что в загородном клубе «Адмирал», в ведении которого находится этот земельный участок, уже есть несколько кортов, похоже, что последователям Даниила Медведева и Марии Шараповой будет еще больше простора для своих игр. А вот любителям поесть шашлычка придется поискать себе другое место. В самом «Адмирале» уточнить, что появится на месте стройки, не удалось - телефон не отвечал.

Объект планируют достроить к маю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU