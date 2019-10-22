В Воронеже обнаружили «наноквартиру» площадью 13 «квадратов»

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-22T12:50:06+03:00

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Аналитики портала «Мир квартир» опубликовали рейтинг самых маленьких квартир в России. В их число попала и воронежская «однушка» площадью 13м2, расположенная по адресу: улица Минская, 19/2.

Квартира эта закрытого гостиничного типа (ЗГТ). К ее преимуществам продавцы отнесли раздельный санузел, расположенные рядом остановки транспорта, магазины и школу. Квартира расположена на первом этаже, стоит она 700 тысяч рублей.

Комнатка смотрится неплохо, если забыть о ее размерах.Фото: mirkvartir.ru

Узнав о ценах в других регионах, можно сказать: это еще по-божески. В Москве, к примеру, квартирка площадью 10 м2 стоит 2,25 миллиона рублей. Но это понятно: столичная прописка. А вот чем объяснить аппетиты красноярских риэлторов, «толкающих» хатку 10 «квадратов» за 940 тысяч и казанцев, просящих ха ту же площадь 925 тысяч, объяснить трудно.

Компактный кухонный стол...Фото: mirkvartir.ru

А здесь можно умыться.Фото: mirkvartir.ru

Сейчас таких квартир не делают, уверяют аналитики, они остались только на рынке вторичного жилья. И слава Богу!

ИСТОЧНИК KP.RU