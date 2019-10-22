2019-10-22T12:42:06+03:00
Общество

В Воронеже пройдет инклюзивный фестиваль

В программе мастер-классы, интерактивы и спектакль
Ярослав ИВАНОВ
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29 октября в Воронеже состоится очередной инклюзивный фестиваль. Форум «Новые возможности социальной и трудовой реабилитации инвалидов молодого возраста» позволяет таким людям быть востребованными в жизни.

Программа форума, который с 11.00 до 18.00 пройдет во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей,1) весьма насыщенная. Пройдут выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по различным направлениям («Цветной песок», по моделированию бровей и уходу за собой для мам детей с ОВЗ, «Шкатулки доброты», по аппликации для детей), актерские тренинги, будут работать интерактивные площадки («Звездный экипаж», «Маша и медведь», музыкальная зарядка, танцевальный флэшмоб, мастер-класс по ЛФК).

В финале покажут премьеру инклюзивного спектакля «Догони Петрушку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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