Воронежец из-за терминала, «зажевавшего» его банковскую карту, набросился на женщину
21 октября сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии в Ленинском районе задержали 65-летнего воронежца. Этот мужчина зашел в сетевой магазин и попытался снять деньги через банкомат, но терминал почему-то не вернул ему карту.
Тогда незнакомец набросился на 50-летнюю сотрудницу магазина и начал ее душить. Крики о помощи спугнули напавшего мужчину, и он бросился бежать.
Уточнив приметы предполагаемого преступника, сотрудники вневедомственной охраны приступили к розыску. При виде патрульного автомобиля горожанин резко изменил направление движения и попытался скрыться, однако тут же был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU