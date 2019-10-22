Воронежец из-за терминала, «зажевавшего» его банковскую карту, набросился на женщину

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-22T12:21:03+03:00

Видимо, он обвинил во всем продавщицу магазина

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21 октября сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии в Ленинском районе задержали 65-летнего воронежца. Этот мужчина зашел в сетевой магазин и попытался снять деньги через банкомат, но терминал почему-то не вернул ему карту.

Тогда незнакомец набросился на 50-летнюю сотрудницу магазина и начал ее душить. Крики о помощи спугнули напавшего мужчину, и он бросился бежать.

Уточнив приметы предполагаемого преступника, сотрудники вневедомственной охраны приступили к розыску. При виде патрульного автомобиля горожанин резко изменил направление движения и попытался скрыться, однако тут же был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU