В Воронеже девушка украла из магазина продукты и носки на 4000 рублей
Воровку поймали с поличным
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21 октября в Железнодорожном районе Воронежа сотрудники Росгвардии задержали девушку, обокравшую сетевой магазин на 4000 рублей.
Сигнал с тревожной кнопки на пульт централизованной охраны поступил вечером из торгового центра. Росгвардейцы успели задержать девушку, похитившую товар. 27-летняя жительница Рамонского района сложила в тележку колбасу, сыр, полотенца, 10 пар носков, накрыла их курткой и вывезла через кассовую зону, не оплатив товар. Ущерб составил 4000 рублей.
Теперь задержанной грозит срок за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU