Юные воронежские балерины станцуют "Щелкунчика"

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-22T11:48:02+03:00

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6 ноября в ВКЗ покажут балет-сказку «Щелкунчик» на музыку Чайковского. Спектакль покажут воспитанники Воронежского хореографического училища.

Либретто «Щелкунчика» сочинил Мариус Петипа по сюжету новеллы немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», в которой описывается рождественский вечер в небольшом немецком городке. К этой сказочной истории Чайковский написал замечательную музыку, способную заставить поверить в чудо и взрослых, и детей. Чайковский следовал в своей работе за сценарным планом Петипа. Но он раскрыл и выразил в музыке смысл сказки значительно глубже. Композитор создал симфоническую поэму о девочке с чистой душой, которая стоит на пороге взрослой жизни, стремится одержать победу над злом на пути к своему будущему счастью, о котором так много мечтает. В ее фантазиях смешная и некрасивая кукла Щелкунчик превращается в прекрасного принца, победившего мышиное войско. Музыка ярко и образно раскрывает мир детей, их фантазии, веселые забавы, сказочные сны, то тревожные, то радостные.

Балет в двух действиях пройдет 6 ноября в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU