В Воронеже вскоре начнется поиск концессионеров для четырех подземных переходов

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-22T11:39:00+03:00

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Подготовлена конкурсная документация для заключения концессионных соглашений по четырем подземным переходам. Они расположены по следующим адресам: проспект Революции, ул. Ворошилова, ул. Димитрова и Московский проспект. В ближайшее время планируется назначить конкурс.

- Можно было провести реконструкцию за счет бюджета, но у нас уже был негативный опыт, когда только сделанный ремонт был моментально уничтожен вандалами, даже камеры не помогли. Без организации в объектах цивилизованной торговли будет очень сложно сохранить их. А предприниматели, которые смогут после реконструкции вести там бизнес, будут следить и за санитарным состоянием переходов, и за сохранностью ремонта. Мы долго готовились к реализации этого проекта, поскольку не все переходы имеют одинаковую инвестиционную привлекательность. Сейчас мы знаем, что заинтересованность предпринимателей есть. Но те объекты, которые по каким-то причинам могут не пойти в концессию, мы будем готовы приводить в порядок за счет бюджета, - отметил мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU