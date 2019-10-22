В Воронежскую область не пропустили 24 килограмма украинских овощей, фруктов и орехов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-22T11:15:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора рассказали об обнаруженной на посту «Бугаевка» на границе с Украиной подозрительных продуктов. Жители Незалежной пытались переправить в Россию 24 килограмма всяких вкусностей. Были среди них и орехи грецкие, и сушеные яблоки, и виноград, ну и помидорчикам места нашлось. Одна вот неприятность: сертификатов на все эти продукты не было.

В итоге все это хозяйство развернули назад, в Украину. Там, видимо, незадачливые продавцы попытают счастья вторично. Будут искать тех, кто документы не спросит.

ИСТОЧНИК KP.RU