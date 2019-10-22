2019-10-22T11:15:17+03:00
Общество

В Воронежскую область не пропустили 24 килограмма украинских овощей, фруктов и орехов

На продукцию не было сертификатов
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора рассказали об обнаруженной на посту «Бугаевка» на границе с Украиной подозрительных продуктов. Жители Незалежной пытались переправить в Россию 24 килограмма всяких вкусностей. Были среди них и орехи грецкие, и сушеные яблоки, и виноград, ну и помидорчикам места нашлось. Одна вот неприятность: сертификатов на все эти продукты не было.

В итоге все это хозяйство развернули назад, в Украину. Там, видимо, незадачливые продавцы попытают счастья вторично. Будут искать тех, кто документы не спросит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В райцентре Воронежской области на пожаре погибла женщина
Воронежцы в четвертый раз напишут этнографический диктант
В Воронежском заповеднике убили оленя и ранили олениху
Жительница Воронежа похитила 1,74 млн рублей, завышая себе зарплату
В Воронежской области сбили насмерть трех пешеходов
Воронежцев обеспокоила стройка рядом с «Олимпиком»
В Воронеже обнаружили «наноквартиру» площадью 13 «квадратов»
В Воронеже пройдет инклюзивный фестиваль
Житель Воронежской области попытался перекинуть в колонию бутылки со спиртом
Воронежец из-за терминала, «зажевавшего» его банковскую карту, набросился на женщину
В Воронеже девушка украла из магазина продукты и носки на 4000 рублей
Воронежские ученые по заказу чиновников замерят уровень коррупции в регионе
Юные воронежские балерины станцуют "Щелкунчика"
В Воронеже вскоре начнется поиск концессионеров для четырех подземных переходов
В Воронежской области пожилая женщина на «Ладе» врезалась в «Деу-Нексия»: погиб ее пассажир