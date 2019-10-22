В Воронежскую область не пропустили 24 килограмма украинских овощей, фруктов и орехов
На продукцию не было сертификатов
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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора рассказали об обнаруженной на посту «Бугаевка» на границе с Украиной подозрительных продуктов. Жители Незалежной пытались переправить в Россию 24 килограмма всяких вкусностей. Были среди них и орехи грецкие, и сушеные яблоки, и виноград, ну и помидорчикам места нашлось. Одна вот неприятность: сертификатов на все эти продукты не было.
В итоге все это хозяйство развернули назад, в Украину. Там, видимо, незадачливые продавцы попытают счастья вторично. Будут искать тех, кто документы не спросит.
ИСТОЧНИК KP.RU