2019-10-22T10:44:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области пожилая женщина на «Ладе» врезалась в «Деу-Нексия»: погиб ее пассажир

ДТП случилось в Хохольском районе [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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ДТП унесло жизнь 22-летнего парня из Белгородской области.ДТП унесло жизнь 22-летнего парня из Белгородской области.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В понедельник, 21 октября, около семи часов утра на 194 километре дороги «Курск-Воронеж» в Хохольском районе случилось ДТП, закончившееся трагедией.

- По предварительным данным, 60-летняя жительница Белгородской области, рулившая «ВАЗ-21102», ехала со стороны Курска в направлении Воронежа. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там «Лада» врезалась в «Деу Нексия», за рулем которого была 31-летняя жительница Воронежа. В результате получили травмы обе женщины, управлявшие автомобилями, и 19-летний пассажир «Лады», житель Белгородской области. Его 22-летний земляк, также ехавший в отечественной машине, от полученных травм умер. Наши сотрудники продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, еще более страшная авария случилась в селе Лосево Павловского района в понедельник, 21 октября, в 22.35. Там «семерка» также выехала на «встречку» - прямо под «МАН». Погибли 25-летний водитель «Жигулей» и его пассажиры – парни 20 и 22 лет (все они жили в Лосево).

21 октября вообще стал черным днем на дорогах области. Всего произошло 131 ДТП, 88 – в Воронеже, 34 - в районах, 9 – на федеральных трассах. В 14 авариях погибли 8 человек, еще 11 получили тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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