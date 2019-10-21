2019-10-21T20:02:28+03:00
Общество

В Воронеже на три месяца закрыли магазин сети «Красное и белое»

Проверка нашла нарушения санитарно-эпидемиологических требований
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже на 90 суток закрыли магазин «Красное и белое», расположенный на бульваре Олимпийском, 14.. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в понедельник, 21 октября.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку после жалобы местного жителя и нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, в магазине не были предусмотрены отдельные входы для персонала и посетителей, для загрузки товаров, тем самым нарушается поточность персонала и посетителей. Кроме этого, загрузка продукции осуществлялась со стороны двора жилого дома через центральный вход, расположенный под окнами квартир многоэтажки.

Суд признал владельцев магазина виновными и приостановил деятельность объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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