В Воронеже задержали парня, с пистолетом ограбившего павильон

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-21T19:06:00+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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В Воронеже задержали 22-летнего парня, который в сентябре ограбил торговый павильон на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 21 октября.

Выяснилось. что парень в маске ворвался в торговый зал. В руках у него был предмет, похожий на пистолет. Угрожая сотруднику павильона, он выхватил кассовый ящик, в котором было 19 тысяч рублей, и сбежал.

Прибывшие на место сотрудники полиции нашли рядом с павильоном повязку, которой парень закрывал лицо, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Личность грабителя установили. Им оказался уроженца ближнего зарубежья. Его уже ранее судили за имущественные преступления. Парня задержали.

В отделе полиции он признал вину и пояснил, что пистолет был пневматическим. Его он купил накануне преступления. Похищенные деньги местный житель потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU