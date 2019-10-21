Татьяна Сулимина посвятила новую коллекцию воронежскому художнику

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-21T18:37:04+03:00

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На пятой Luxury New Fashion Night воронежский дизайнер Татьяна Сулимина показала новую коллекцию. Модельера вдохновила история жизни известного воронежского художника Александра Бучкури. Сулимина призналась, что в ее коллекциях всегда присутствует просветительский момент.

- Мне часто говорят, что после моего показа заинтересовались конкретными историческими личностями и начали искать о них больше в интернете. История жизни Александра Бучкури не может не заинтересовать. Художника, который по мастерству перещеголял своего мастера Репина, во время оккупации Воронежа вместе с супругой Вассой убили фашисты. Большинство наследия исчезло! Предполагается, что именно немцы переправили все в Европу. Уже в наши времена картины Бучкури стали всплывать на аукционах за рубежом! - поделилась историей вдохновения Татьяна Сулимина. - Цветовая гамма коллекции повторяет колористику одной из картин Бучкури. А главным аксессуаром коллекции стала шляпа «федора», столь актуальная в моде сейчас, - именно в такой шляпе в последний раз видели художника очевидцы.

История исчезновения наследия Бучкури легла в основу подачи образов в показе. Тайна ходила по подиуму - лица манекенщиц были скрыты за бахромой, свисающей с тульи шляп.

Образы пропитаны духом художественной богемы, дизайнер показала некий интеллектуальный шик - через струящиеся текстуры, многослойность и объемы оверсайза. И удивила нестандартным использованием тканей - из полупрозрачной органзы создала не только эффектные блузки, но и… пуховики. Через слои невесомого материала просвечивает одуванчик - символ того, что все в этой жизни преходяще.

ИСТОЧНИК KP.RU