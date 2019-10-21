Татьяна Сулимина посвятила новую коллекцию воронежскому художнику
На пятой Luxury New Fashion Night воронежский дизайнер Татьяна Сулимина показала новую коллекцию. Модельера вдохновила история жизни известного воронежского художника Александра Бучкури. Сулимина призналась, что в ее коллекциях всегда присутствует просветительский момент.
- Мне часто говорят, что после моего показа заинтересовались конкретными историческими личностями и начали искать о них больше в интернете. История жизни Александра Бучкури не может не заинтересовать. Художника, который по мастерству перещеголял своего мастера Репина, во время оккупации Воронежа вместе с супругой Вассой убили фашисты. Большинство наследия исчезло! Предполагается, что именно немцы переправили все в Европу. Уже в наши времена картины Бучкури стали всплывать на аукционах за рубежом! - поделилась историей вдохновения Татьяна Сулимина. - Цветовая гамма коллекции повторяет колористику одной из картин Бучкури. А главным аксессуаром коллекции стала шляпа «федора», столь актуальная в моде сейчас, - именно в такой шляпе в последний раз видели художника очевидцы.
История исчезновения наследия Бучкури легла в основу подачи образов в показе. Тайна ходила по подиуму - лица манекенщиц были скрыты за бахромой, свисающей с тульи шляп.
Образы пропитаны духом художественной богемы, дизайнер показала некий интеллектуальный шик - через струящиеся текстуры, многослойность и объемы оверсайза. И удивила нестандартным использованием тканей - из полупрозрачной органзы создала не только эффектные блузки, но и… пуховики. Через слои невесомого материала просвечивает одуванчик - символ того, что все в этой жизни преходяще.
ИСТОЧНИК KP.RU