В Воронежской области женщину оштрафовали за препятствие общению отца с его маленькими дочками
В Воронежской области женщине назначили штраф за то, что она не давала отцу общаться с его маленькими дочками. Жительница Петропавловского района заплатит тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в понедельник, 21 октября.
Выяснилось, что пара развелась, а девочки 6 и 7 лет остались жить с матерью. Но по суду отец должен был видеться с ними три раза в неделю и во время отпуска мужчины летом. Однако женщина не позволяла бывшему мужу общаться с малышками, тогда он обратился к приставам.
В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). Дело направили в суд.
Суд признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU