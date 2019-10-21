В Воронеже задержали 16-летнего парня, подозреваемого в убийстве отчима

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-21T17:02:13+03:00

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В Воронеже в квартире многоэтажки на улице Домостроителей нашли тело 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 21 октября. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего парня.

По предварительным данным, 20 октября около 10 часов вечера между 35-летним мужчиной и его сожительницей произошла ссора. Горожанин избил женщину и схватил ее за шею. Момент увидел ее сын. Тогда парень взял со стола на кухне нож и несколько раз ударил им в голову отчима. От полученных травм он скончался на месте.

В отделе полиции парень признал вину. В настоящее время следственными органами СК РФ по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU