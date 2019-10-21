Воронежским парням рассказали об обороне города и показали кадры военной кинохроники

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-21T16:18:50+03:00

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В Ленинском районе стало доброй традицией проводить День призывника в патриотической атмосфере. В этот раз будущих защитников Родины пригласили в Зал Памяти Чижовского плацдарма. Здесь перед ребятами выступили представитель управы Ленинского района, ветераны Афганской войны и ветераны труда.

Администратор мемориального комплекса Александр Кондауров рассказал юношам об истории Чижовского плацдарма и его значении в исходе битвы за Воронеж.

- Александр Алексеевич в подробностях рассказал, чем жил Воронеж в годы Великой Отечественной войны. Какие ужасы пришлось пережить нашим землякам, как они боролись за свою Родину. А будущие ее защитники с интересом слушали и, находясь в этом святом месте, на глазах взрослели, обретая желание быть достойными памяти предков. В это время на экране демонстрировались кадры кинохроники боев за Воронеж, - рассказали в управе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU