В Воронеже возле школы сбили женщину

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-21T16:13:11+03:00

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В Воронеже на улице Владимира Невского у дома №31/1 недалеко от 95 школы сбили женщину. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.

Как пояснили в городском отделе пропаганды ГИБДД, авария случилась в 11:30 в понедельник, 21 октября. 63-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109 ехал по улице Владимира Невского со стороны улицы 60 Армии в сторону улицы Жукова. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина сбил 67-летнюю женщину. Горожанку с травмами доставили в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Правоохранители напоминают водителям о том, что перед пешеходными переходами необходимо затормозить и пропустить идущего, а пешеходам - убедиться, что их пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU