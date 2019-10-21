В Воронеже «чародей» превращал марихуану в камни

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-21T17:03:03+03:00

"Травку" торговец прятал в камень. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина загипсовывал «травку», но эта предосторожность ему не помогла [фото]

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Сотрудники наркоконтроля задержали 28-летнего жителя Воронежской области. Его подозревают в продаже марихуаны.

По данным следствия, в конце лета и осенью 2019 года мужчина торговал «травкой», ее он прятал в «закладки». А чтобы кто-нибудь не попользовался ей бесплатно, клал марихуану в гипс, которому затем придавал вид обычного камня.

Полицейские устроили покупку наркотика: торговец повелся, продал 16 граммов «травки» и тут же был пойман с поличным. При обыске на квартире и в машине мужчины нашли 2,6 килограмма марихуаны.

В квартире и машине наркоторговца нашли 2,6 килограмма марихуаны.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Левобережный районный суд принял решение посадить наркоторговца под домашний арест, - сообщили в региональном ГУ МВД. - По части 3 статьи 30, ч. 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU