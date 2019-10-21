Организаторы "РИФ-Воронеж" подвели итоги фестиваля

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-21T15:34:01+03:00

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Десятый фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж собрал более пяти тысяч участников из Воронежа, Липецка, Курса, Белгорода, Тамбова, Орла и других городов. В онлайне выступления спикеров смотрели еще четыре тысячи пользователей. В этом году появилась возможность задать вопрос спикеру онлайн.

В деловой программе было семь потоков, своим опытом поделились сто десять спикеров-практиков. Порядка 60% - гости из разных регионов России, Украины и Беларуси. Присутствовали традиционные темы: интернет-реклама, SMM, SEO, диджитал-дизайн, разработка, интернет вещей, виртуальная реальность, кадры в IT. Были и новые направления: защита бизнеса от онлайн-мошенников, разделение авторских прав между компанией и авторами текстов, логотипы, мобильные приложения, судебная практика по таким вопросам.

В открытии форума принял участие Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU