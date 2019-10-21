В Воронежской области за похищение вещей односельчан будут судить несовершеннолетнего
18-летнего жителя Каширского района будут судить за тайное похищение имущества у односельчан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.
Когда парню было 17 лет, он незаконно пробирался в дома к жителям села и воровал у них мобильные телефоны, бижутерию, продукты, технику. Ущерб составил 17 тысяч рублей.
На предварительном следствии несовершеннолетний признал вину. Он показал, где хранил похищенное. Вещи забрали и вернули владельцам. Несмотря на юный возраст, парень уже был судим за аналогичные преступления.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU