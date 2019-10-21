2019-10-21T15:19:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области за похищение вещей односельчан будут судить несовершеннолетнего

Парень пробирался в дома и воровал телефоны, бижутерию, продукты и технику
Юлия ДИДЕНКО
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18-летнего жителя Каширского района будут судить за тайное похищение имущества у односельчан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Когда парню было 17 лет, он незаконно пробирался в дома к жителям села и воровал у них мобильные телефоны, бижутерию, продукты, технику. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

На предварительном следствии несовершеннолетний признал вину. Он показал, где хранил похищенное. Вещи забрали и вернули владельцам. Несмотря на юный возраст, парень уже был судим за аналогичные преступления.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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