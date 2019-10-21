В Воронеже из-за фуры остановилось движение двух маршрутов троллейбуса

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-21T15:01:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже по всему городу остановилось движение троллейбусных маршрутов №7 и №17. Причиной стал порыв контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 21 октября.

Как пояснили в горадминистрации, фура оборвала провода в двух местах на виадуке у Заставы утром понедельника. На месте работает ремонтная бригада. Когда будет возобновлено движения, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU