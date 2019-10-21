В Воронеже из-за фуры остановилось движение двух маршрутов троллейбуса
Большегруз оборвал провода
ЧП случилось на виадуке у Заставы.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже по всему городу остановилось движение троллейбусных маршрутов №7 и №17. Причиной стал порыв контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 21 октября.
Как пояснили в горадминистрации, фура оборвала провода в двух местах на виадуке у Заставы утром понедельника. На месте работает ремонтная бригада. Когда будет возобновлено движения, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU