2019-10-21T14:27:55+03:00
Происшествия

В воронежском дворе 25-летний парень напал на знакомого с ножом

Говорит, что убивать оппонента не собирался
Виктор ПАВЛОВ
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6 октября рядом с жилым кварталом на улице Домостроителей нашли тело 52-летнего мужчины. Криминалисты отрезали: "Смерть была насильственной". Полицейские и следователи СК выследили на задержали подозреваемого. Это оказался 25-летний знакомый убитого. За плечами парня - кража и разбойное нападение.

- В ходе допроса мужчина частично признал вину, сообщив, что действительно нанес удар ножом потерпевшему, но убивать его не хотел, - поясняют в СУ СКР по Воронежской области. - В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Парню грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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