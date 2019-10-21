В Воронежской области мужчина задушил пенсионера за оскорбление

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-21T14:14:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каширском районе будут судить 43-летнего местного жителя за убийство его 63-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 21 октября.

Инцидент произошел в 25 июля вечером. Сельчанин пришел в гости к пенсионеру, чтобы выпить с ним спиртного. В какой-то момент между знакомыми завязалась ссора из-за того, что пожилой мужчина назвал собутыльника «маменькиным сынком», упрекнув за то, что он до сих пор живет с матерью, и она принимает за него все решения.

Гость разозлился и за обидные слова ударил хозяина дома по лицу, а затем обмотал вокруг шеи пенсионера веревку и стал душить, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого мужчина сбежал.

На предварительном следствии сельчанин признал вину и рассказал о причинах и способе убийства. А при предъявлении окончательного обвинения от своих слов отказался. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). завершено. Вина мужчины доказана. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU