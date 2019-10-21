В Воронеже мужчина перевел мошеннику 8 тысяч за вымышленную посылку

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-21T14:03:15+03:00

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В Воронеже 34-летний житель Советского района отдал лжепродавцу восемь тысяч рублей во время покупки через Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 21 октября.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что увидел в Сети объявление о продаже компьютерных комплектующих. Он связался с продавцом и договорился о покупке. Деньги горожанин должен был перевести на банковскую карту после получения номера почтового отправления, подтверждающего факт отправки посылки. Мошенник отравил номер трека и данные карты. После чего воронежец перевел ему деньги. Однако, проверить номер отправления решил уже после. Он оказался вымышленным. Лжепродавец больше на связь не выходил.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано два сообщения о фактах совершения мошенничеств. Преступников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU