183 тонны мусора вывезли с незаконных свалок Воронежа и области

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-21T13:42:53+03:00

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33 несанкционированных свалки существенно потеряли в весе за минувшие выходные. Специалисты регионального оператора "Экотехнологии" вывезли с них 183 тонны мусора - это вес 26 слонов. В работе задействовали около 30 единиц спецтехники.

Под прицел попали свалки в Воронеже и ближайших районах: Семилукском, Рамонском, Нижнедевицком. Крупные "месторождения" мусора нашли на Острогожской, Матросова, Урицкого, Рабочем проспекте. Самая большая свалка оказалась на пересечении улиц Беговая и Новгородская: оттуда убрали 84 "куба" коммунальных и строительных отходов.

- Чаще всего на таких залежах можно встретить пакеты бытового мусора, ветошь, мешки со строительными отходами, оконные деревянные рамы, старую сломанную мебель, ветки деревьев после обрезки, листву, - рассказывают в "Экотехнологиях". - Иногда попадаются детские игрушки, книги, музыкальные инструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU