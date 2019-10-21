Концессионер должен вложить в воронежский парк «Дельфин» порядка 140 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-21T13:36:55+03:00

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О том, что в Воронеже могут отдать в концессию парки «Дельфин» и «Танаис», мы вам уже не раз сообщали. 21 октября стало известно, что до конца года планируется провести процедуры для заключения соглашения в целях реконструкции парка «Дельфин».

На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева мэр Вадим Кстенин рассказал, что реконструкция предусматривает организацию освещения, установку малых архитектурных форм, устройство кольцевой тропы здоровья, беговой дорожки, установку каруселей.

Все это должно быть выполнено в течение двух лет с даты утверждения проектно-сметной документации. Ориентировочная сумма инвестиций в городскую инфраструктуру - порядка 140 млн рублей.

- Объявить процедуру отбора потенциальных концессионеров мы намерены в ноябре. Передача имущества и территории парка в концессию не означает перехода права собственности и смены назначения объекта - парк останется парком, общедоступным и муниципальным, но получит новую жизнь, – подытожил мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU