2019-10-21T13:39:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области мать оставила четырехлетнюю дочь одну дома и уехала на рыбалку

Женщину будут судить за жестокое обращение с ребенком
Юлия ДИДЕНКО
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Жительница Новохоперского района избивала и оскорбляла малышку.Жительница Новохоперского района избивала и оскорбляла малышку.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жительницу Новохоперского района будут судить за жестокое обращение с четырехлетней дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в понедельник, 21 октября.

Выяснилось, что 34-летняя женщина не раз избивала малышку и оскорбляла ее. А в начале августа нерадивая мать на три дня оставила девочку одну дома без еды, а сама отправилась на рыбалку с отчимом ребенка, где выпивала и отдыхала.

Местная жительница признала свою вину. Уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) направлено для рассмотрения по существу в мировой суд. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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