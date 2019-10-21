2019-10-21T13:15:05+03:00
Общество

В Воронеже площадь Ленина к новогодним праздникам оформят в стиле «Щелкунчика»

Элементы могут использоваться многократно, поэтому в будущем столько средств на оформление больше тратить не придется.
Олег ИВАНОВ
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Хотели бы вы сфотографироваться с такой инсталляцией?Хотели бы вы сфотографироваться с такой инсталляцией?Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Оформление площади Ленина к новогодним праздникам будет выполнено по обновленной концепции. За основу взята сказка «Щелкунчик». Его сюжетная линия легла в сценарную организацию пространства площади и все объекты, встречающиеся по ходу движения посетителей, будут представлять собой театральные действия. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора Воронежской области Александра Гусева рассказал мэр Вадим Кстенин.

Глава города подчеркнул, что средства выделены, торги проведены, все находится в работе. Контракт на создание нового праздничного убранства главной площади города заключен между АО «Воронежская горэлектросеть» и ООО «Совтехэко». Проект будет реализован за счет прибыли предприятия. Объем финансирования – около 22 млн рублей.

Со стороны здания правительства области предлагается разместить светодиодную арку в виде надписи 2020, через которую посетитель попадает в зону «Детского праздника».

Напротив здания Театра оперы и балета появятся фотозоны «Щелкунчик» и «Карусель». Гости станут свидетелями сражения Щелкунчика с Мышиным королем.

Проход в будущий год Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Проход в будущий годФото: предоставлено мэрией Воронежа.

Финальная зона - сказочный бал вокруг новогодней елки в честь победы Щелкунчика. Среди светящихся елок появятся балерины, застывшие в танце, и заснеженные кукольные замки.

- Эту зону опоясывают индивидуально разработанные фонари в виде бокалов. Центральным ядром площади является торговая ярмарка, олицетворяющая собой образ волшебного дворца из сказки. Архитектурный облик представляет собой колоннаду, увенчанную светящимися гирляндами, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Элементы и конструкции, которые будут размещены на площади Ленина, могут использоваться многократно, поэтому в будущем столько средств на оформление площади больше тратить не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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