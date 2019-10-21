2019-10-21T13:03:08+03:00
Происшествия

В Воронеже за выходные горожане четыре раза пытались похитить алкоголь из магазинов

Грабителей задержали и передали полиции
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже на выходных горожане четыре раза пытались похитить алкоголь из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Воронежской области в понедельник, 21 октября.

Так, в субботу, 19 октября, на пульт охраны поступило сообщение о срабатывании тревожно-вызывной сигнализации в торговом центре в Коминтерновском районе. Мужчина положил в сумку бутылку дорогого виски и попытался пройти через кассу, не оплатив товар. Его задержали и передали полиции.

Через несколько часов уже в Железнодорожном районе с неоплаченным алкоголем попался еще один воронежец. Он пытался вынесли алкоголь в рукаве куртки.

Вечером того же дня в Коминтерновском районе задержали третьего похитителя элитного алкоголя. Только с собой он прихватил еще и банку кофе.

В воскресенье росгвардейцы дважды приезжали на сработку сигнализации в сетевой торговый центр, расположенный в Советском районе. Горожане пытались похитить алкоголь, газировку, пачки чипсов и шоколадки, спрятав их в рюкзаке.

Похитителей задержали и передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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