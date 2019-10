Сергей Полунин отвел воронежцев в церковь

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-21T12:41:40+03:00

19 октября в столице Черноземья выступил всемирно известный артист балета Сергей Полунин. Танцовщик привез воронежцам разноплановую программу и своих талантливых коллег. В концертном зале Event-Hall шоу собрало 1500 поклонников.

Сам Полунин исполнил в первом акте три соло. Показал и классику, и модерн – танцевал «Диана и Актеон» в хореографии Агриппины Вагановой на музыку Цезаря Пуни, «Лунную сонату» Бетховена, поставленную для Полунина Юкой Ойши. А завершил первую часть представления современным хитом Take Me To Church на музыку Hozier.

В дивертисменте свое мастерство также показали Нина Змиевец и Денис Климук, станцевавшие отрывки из балетов «Красная Жизель» и «Анна Каренина» Бориса Эйфмана, и Леонид Сарафанов и Елизавета Кокорева, представившие Па-де-де из балета «Дон Кихот». А датский хореограф Йохан Кобборг показал из чего состоит «алфавит танцора» в своем ироничном номере ABC.

С нетерпением зрители ждали второго отделения - собственное шоу Сергей Полунина Satori. Этот термин в практике дзен означает «внезапное просветление». Языком современного танца Сергей Полунин показал поиск своего пути - муки творчества, раздирающие художника страсти и обретение вдохновения.

Зрители оценили, устроив артистам овацию под крики «браво».

