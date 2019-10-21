Человек-паук проехался в воронежской маршрутке

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-21T12:19:40+03:00

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В Воронеже местным жителям посчастливилось проехаться в маршрутке с супергероем. Человек-паук забрался в пазик в центре города и отправился по своим делам. Забавный снимок опубликовали в популярной группе в соцсети.

Спайдермен добавил в свой геройский образ немного обыденности и надел на костюм куртку и шапку, чем повеселил окружающих.

В комментариях к посту воронежцы решили немного пошутить: «Человек-паук переехал Воронеж, скоро все мстители будут здесь», «Когда не хочется в маршрутке здороваться с бывшей».

Возможно, популярный супергерой просто пришел к воронежцам, чтобы спасти их от грядущего повышения платы за проезд. А вы как думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU