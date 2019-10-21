В 2020 году в Воронеже появится 24 автономных уличных туалета
В следующем году в Воронеже планируют разместить 24 автономных туалетных модулей. Об этом 21 октября в ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора Воронежской области Александра Гусева рассказал мэр Вадим Кстенин.Уже разработана вся необходимая нормативная база, определены все места.
- Мы планируем начать реализацию проекта уже в следующем году. Большая часть туалетов должна быть установлена не за счет бюджета, а за счет частных инвестиций, поэтому использование туалета, безусловно, будет платной услугой. Однако по расчетам плата не сможет в полной мере окупить инвестиции, поэтому мы будем предлагать предпринимателям комплексное решение - установку туалетного модуля вместе с нестационарным торговым объектом. На трех территориях туалетные модули будут монтироваться и обслуживаться за счет бюджета, - отметил Вадим Кстенин.
Речь идет о следующих адресах:
1. Парк Патриотов;
2. Лесопарк Оптимистов;
3. Сквер «Чайка».
4. Аллея Славы (район памятника Славы);
5. Пересечение ул. Никитинской и ул. К. Маркса;
6. Адмиралтейская площадь;
7. Петровский сквер;
8. Чижовский плацдарм;
9. Площадь Заставы;
10.Театр Кукол «Шут»;
11. Воронежский центральный парк;
12. Парк Победы, со стороны ул. Лизюкова;
13. Сквер «Дубрава»;
14. Площадь Университетская;
15. БСМП в развязке;
16. Пересечение ул. Ю. Моравская и ул. Комарова;
17. Остановка «Некрасова»;
18. Пр-т. Труда;
19. Сквер «Лесная сказка»;
20. Пляж Локомотив;
21. Бульвар Ростовский
И еще 3 места за счет бюджетных средств:
1. Сквер «Примирения и согласия»;
2. Площадь Победы (туалетный модуль планируется разместить за границами реконструируемой территории, чтобы не портить архитектурный облик главного мемориала);
3. Сквер «У озера».
ИСТОЧНИК KP.RU