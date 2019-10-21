В 2020 году в Воронеже появится 24 автономных уличных туалета

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-21T12:15:59+03:00

Они будут совмещены с нестационарными торговыми объектами

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В следующем году в Воронеже планируют разместить 24 автономных туалетных модулей. Об этом 21 октября в ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора Воронежской области Александра Гусева рассказал мэр Вадим Кстенин.Уже разработана вся необходимая нормативная база, определены все места.

- Мы планируем начать реализацию проекта уже в следующем году. Большая часть туалетов должна быть установлена не за счет бюджета, а за счет частных инвестиций, поэтому использование туалета, безусловно, будет платной услугой. Однако по расчетам плата не сможет в полной мере окупить инвестиции, поэтому мы будем предлагать предпринимателям комплексное решение - установку туалетного модуля вместе с нестационарным торговым объектом. На трех территориях туалетные модули будут монтироваться и обслуживаться за счет бюджета, - отметил Вадим Кстенин.

Речь идет о следующих адресах:

1. Парк Патриотов;

2. Лесопарк Оптимистов;

3. Сквер «Чайка».

4. Аллея Славы (район памятника Славы);

5. Пересечение ул. Никитинской и ул. К. Маркса;

6. Адмиралтейская площадь;

7. Петровский сквер;

8. Чижовский плацдарм;

9. Площадь Заставы;

10.Театр Кукол «Шут»;

11. Воронежский центральный парк;

12. Парк Победы, со стороны ул. Лизюкова;

13. Сквер «Дубрава»;

14. Площадь Университетская;

15. БСМП в развязке;

16. Пересечение ул. Ю. Моравская и ул. Комарова;

17. Остановка «Некрасова»;

18. Пр-т. Труда;

19. Сквер «Лесная сказка»;

20. Пляж Локомотив;

21. Бульвар Ростовский

И еще 3 места за счет бюджетных средств:

1. Сквер «Примирения и согласия»;

2. Площадь Победы (туалетный модуль планируется разместить за границами реконструируемой территории, чтобы не портить архитектурный облик главного мемориала);

3. Сквер «У озера».

ИСТОЧНИК KP.RU