2019-10-21T12:15:59+03:00
Общество

В 2020 году в Воронеже появится 24 автономных уличных туалета

Они будут совмещены с нестационарными торговыми объектами
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Так будут выглядеть модулиТак будут выглядеть модулиФото: предоставлено мэрией Воронежа.
Изменить размер текста:

В следующем году в Воронеже планируют разместить 24 автономных туалетных модулей. Об этом 21 октября в ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора Воронежской области Александра Гусева рассказал мэр Вадим Кстенин.Уже разработана вся необходимая нормативная база, определены все места.

- Мы планируем начать реализацию проекта уже в следующем году. Большая часть туалетов должна быть установлена не за счет бюджета, а за счет частных инвестиций, поэтому использование туалета, безусловно, будет платной услугой. Однако по расчетам плата не сможет в полной мере окупить инвестиции, поэтому мы будем предлагать предпринимателям комплексное решение - установку туалетного модуля вместе с нестационарным торговым объектом. На трех территориях туалетные модули будут монтироваться и обслуживаться за счет бюджета, - отметил Вадим Кстенин.

Речь идет о следующих адресах:

1. Парк Патриотов;

2. Лесопарк Оптимистов;

3. Сквер «Чайка».

4. Аллея Славы (район памятника Славы);

5. Пересечение ул. Никитинской и ул. К. Маркса;

6. Адмиралтейская площадь;

7. Петровский сквер;

8. Чижовский плацдарм;

9. Площадь Заставы;

10.Театр Кукол «Шут»;

11. Воронежский центральный парк;

12. Парк Победы, со стороны ул. Лизюкова;

13. Сквер «Дубрава»;

14. Площадь Университетская;

15. БСМП в развязке;

16. Пересечение ул. Ю. Моравская и ул. Комарова;

17. Остановка «Некрасова»;

18. Пр-т. Труда;

19. Сквер «Лесная сказка»;

20. Пляж Локомотив;

21. Бульвар Ростовский

И еще 3 места за счет бюджетных средств:

1. Сквер «Примирения и согласия»;

2. Площадь Победы (туалетный модуль планируется разместить за границами реконструируемой территории, чтобы не портить архитектурный облик главного мемориала);

3. Сквер «У озера».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже «чародей» превращал марихуану в камни
Организаторы "РИФ-Воронеж" подвели итоги фестиваля
Главного тренера воронежского «Бурана» дисквалифицировали на три игры
В Воронежской области за похищение вещей односельчан будут судить несовершеннолетнего
Александр Гусев рассказал о запасном варианте реформирования воронежского транспорта
В Воронеже из-за фуры остановилось движение двух маршрутов троллейбуса
В воронежском дворе 25-летний парень напал на знакомого с ножом
В Воронежской области мужчина задушил пенсионера за оскорбление
В Воронеже мужчина перевел мошеннику 8 тысяч за вымышленную посылку
183 тонны мусора вывезли с незаконных свалок Воронежа и области
Концессионер должен вложить в воронежский парк «Дельфин» порядка 140 млн рублей
В Воронежской области мать оставила четырехлетнюю дочь одну дома и уехала на рыбалку
В Воронеже площадь Ленина к новогодним праздникам оформят в стиле «Щелкунчика»
В Воронеже за выходные горожане четыре раза пытались похитить алкоголь из магазинов
Сергей Полунин отвел воронежцев в церковь
Человек-паук проехался в воронежской маршрутке
В Воронеже сотрудники Пенсионного фонда скрывали свои доходы