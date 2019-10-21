2019-10-21T12:03:20+03:00
Происшествия

В Воронеже сотрудники Пенсионного фонда скрывали свои доходы

Работников привлекли к дисциплинарной ответственности
Юлия ДИДЕНКО
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В Пенсионном фонде РФ в Калачеевском районе прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 октября.

Во время проверки прокуратура нашла нарушения при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сотрудники скрывали информацию о своих банковских счетах по вкладам и состоянии счетов на отчетную дату, а также сведения о получении доходов от сдачи в аренду земельных участков.

- Прокурор района внес в УПФР в Калачеевском районе представление об устранении нарушений закона. Пять виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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