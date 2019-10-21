В Воронежской области взбесившийся алкоголик избил соседей ломом и поджег четыре строения

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-21T10:15:52+03:00

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Иногда спиртное доводит людей до совершенно невообразимых вещей. 33-летний житель одного из сел Каменского района заявился к 50-летнему соседу в состоянии глубокого опьянения. Нужно было одно: еще бутылку. Сосед, на свою беду, отказал. Тогда неадекват схватил огромный лом...

На крики мужчины выбежала его жена, 47-летняя женщина. В итоге и она получила несколько ударов ломом. Отбросив свое оружие, алкоголик ушел из дома соседей и побрел по улице, попутно поджигая чужие строения.

- От его действий пострадали три домовладения, в которых сгорели четыре хозяйственные постройки, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Дело рассмотрели в Лискинском районном суде. Мужчине назначили четыре года в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU