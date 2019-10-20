В Воронежской области в столкновении с рейсовым автобусом погиб водитель «Тойоты»
Авария произошла на трассе «Дон»
Изменить размер текста:
Утром в понедельник на трассе «Дон» в Каширском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В тот момент, когда он отъезжал от остановки, сзади в большегруз врезалась «Тайота» под управлением 40-летнего жителя Ростовской области.
Водитель иномарки получил смертельные ранения и погиб до приезда врачей. В автобусе пострадавших нет.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU