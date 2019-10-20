В Воронежской области в столкновении с рейсовым автобусом погиб водитель «Тойоты»

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-20T18:45:17+03:00

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Утром в понедельник на трассе «Дон» в Каширском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В тот момент, когда он отъезжал от остановки, сзади в большегруз врезалась «Тайота» под управлением 40-летнего жителя Ростовской области.

Водитель иномарки получил смертельные ранения и погиб до приезда врачей. В автобусе пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU