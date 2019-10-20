Из-за летней погоды в Воронеже активны ужи и бабочки

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-20T17:52:55+03:00

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Сотрудники Воронежского заповедника отмечают необычное для октября поведение многих животных. Теплая, почти летняя погода сбила природные ритмы многих животных.

- Ушедшие было в зимнюю спячку животные вновь стали активными. Летают стрекозы, порхают бабочки, по опавшей сухой листве с шорохом ползают ужи, - отметил главный научный сотрудник заповедника Петр Венгеров. - С севера в обнажившийся лес прилетели зимние гости - снегири, но еще не покинули родные места некоторые наши перелетные птицы.

В самом Воронеже и окрестных лесах можно наблюдать перелетных птиц – белых трясогусок, горихвосток-чернушек, зарянок и пеночек-теньковок. Пока в лесах еще достаточно корма в виде насекомых. Как только погода повернет на осень, пернатые двинутся в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU