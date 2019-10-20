2019-10-20T17:52:55+03:00
Общество

Из-за летней погоды в Воронеже активны ужи и бабочки

А перелетные птицы не торопятся на юг
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта Воронежского заповедника, Петр Венгеровфото с сайта Воронежского заповедника, Петр Венгеров
Изменить размер текста:

Сотрудники Воронежского заповедника отмечают необычное для октября поведение многих животных. Теплая, почти летняя погода сбила природные ритмы многих животных.

- Ушедшие было в зимнюю спячку животные вновь стали активными. Летают стрекозы, порхают бабочки, по опавшей сухой листве с шорохом ползают ужи, - отметил главный научный сотрудник заповедника Петр Венгеров. - С севера в обнажившийся лес прилетели зимние гости - снегири, но еще не покинули родные места некоторые наши перелетные птицы.

В самом Воронеже и окрестных лесах можно наблюдать перелетных птиц – белых трясогусок, горихвосток-чернушек, зарянок и пеночек-теньковок. Пока в лесах еще достаточно корма в виде насекомых. Как только погода повернет на осень, пернатые двинутся в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24