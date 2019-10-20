В Воронеже неизвестный открыл стрельбу по шумным посетителям компьютерного клуба

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-20T17:07:49+03:00

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Очередной инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в Воронеже на улице Циолковского. Кадры видеозаписи, на которой вслед за женскими криками раздаются звуки автоматной очереди, появились утром в соцсетях. Случай произошел ночью, поэтому на кадрах что-то толковое сложно различить.

Как рассказали под публикацией жильцы дома, причиной стрельбы стало шумное поведение посетителей расположенного на первом этаже многоэтажки компьютерного клуба. Местные жители устали от постоянного шума, пьянок. Сначала они пытались «успокоить» игроков куриными яйцами, а потом в ход пошли более веские аргументы.

На звук стрельбы на место прибыла охрана заведения, а потом и полиция. Однако установить личность стрелка пока не удалось. Полицейские проводят проверку. Сообщается, что пострадавших нет, а стреляли холостыми патронами.

ИСТОЧНИК KP.RU