В столкновении двух иномарок в Воронеже пострадала девушка-водитель

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-20T16:45:04+03:00

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Днем 20 октября на улице 20-летия Октября на перекрестке с Челюскинцев столкнулись «БМВ» и «Мицубиси». По словам очевидцев, «БМВ» выезжала с улицы Челючкинцев, когда двигавшаяся по главной улице со стороны цирка «Мицубиси» ударила ее в бок. Удар пришелся на водительскую сторону. В результате девушка получила ранения. С места аварии ее забрала «скорая».

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU