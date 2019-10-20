В столкновении двух иномарок в Воронеже пострадала девушка-водитель
ДТП произошло на улице 20-летия Октября
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Днем 20 октября на улице 20-летия Октября на перекрестке с Челюскинцев столкнулись «БМВ» и «Мицубиси». По словам очевидцев, «БМВ» выезжала с улицы Челючкинцев, когда двигавшаяся по главной улице со стороны цирка «Мицубиси» ударила ее в бок. Удар пришелся на водительскую сторону. В результате девушка получила ранения. С места аварии ее забрала «скорая».
Обстоятельства аварии выясняют полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU