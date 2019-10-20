Воронежец заплатил за «защиту» банковской карты 279 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-20T15:35:47+03:00

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Жертвами мошенников становятся не только пенсионеры, но и молодые люди. В субботу на телефон 27-летнего воронежца позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что на карте мужчины зарегистрирована подозрительная активность, с его счета пытались снять денежные средства. Неизвестный попросил назвать персональные данные. После этих простых манипуляций со счета потерпевшего исчезли 279 тысяч рублей.

По фактам возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомым людям, в том числе, представляющимся сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU