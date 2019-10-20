2019-10-20T14:46:52+03:00
Происшествия

Ночные покатушки несовершеннолетних в Воронежской области закончились смертельным ДТП

Машина попала в кювет, погиб 13-летний пассажир
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В селе Воробьевка минувшей ночью произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний пассажир. 15-летний подросток решил прокатиться на автомобиле «Mitsubishi Galant» и пригласил своего 13-летнего приятеля. На улице 1 Мая водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет, а затем врезалась в забор одного из домов. В результате аварии пассажир иномарки получил тяжелые ранения. С места ДТП его забрала скорая, но спасти подростка врачи не смогли.

Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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