Ночные покатушки несовершеннолетних в Воронежской области закончились смертельным ДТП

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-20T14:46:52+03:00

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В селе Воробьевка минувшей ночью произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний пассажир. 15-летний подросток решил прокатиться на автомобиле «Mitsubishi Galant» и пригласил своего 13-летнего приятеля. На улице 1 Мая водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет, а затем врезалась в забор одного из домов. В результате аварии пассажир иномарки получил тяжелые ранения. С места ДТП его забрала скорая, но спасти подростка врачи не смогли.

Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU