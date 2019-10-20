2019-10-20T12:01:08+03:00
Происшествия

В Воронежской области в лесополосе поймали подозрительного человека с пакетом

В свертке оказалась марихуана
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Жители Борисоглебска обратили внимание на человека, который долго бродил в лесополосе на улице Корнаковского. Горожане на всякий случай сообщили о нем в полицию. Стражи правопорядка выехали на место и задержали 43-летнего местного жителя. В руках у мужчины был пакет с веществом растительного происхождения.

Экспертиза установила, что это наркотическое вещество – марихуана, которую злоумышленнику собрал среди посадок. Вес содержимого свертка составил 887 граммов.

- В отделе полиции подозреваемый пояснил, что собрал наркотик для личного употребления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Подозреваемому грозит до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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