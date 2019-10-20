2019-10-20T09:53:14+03:00
Общество

Жители Воронежской области стали чаще болеть инфекционными заболеваниями

Выросли острые энтеровирус, хронические гепатиты и ветрянка
Елена ФЕДЯШЕВА
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В сентябре 2019 года в Воронежской области на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла заболеваемость инфекционными болезнями. В том числе на 28,7% - острыми кишечными инфекциями невыясненной этиологии, на 27% - энтеровирусной инфекцией, на 38,2% - хроническим вирусным гепатитом В и на 34% - гепатитом С, на 25,9% - ветряной оспой и на 44,2% - инфекционным мононуклеозом.

В то же время снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 13,7%, коклюшем – в 2,3 раза, педикулезом – на 11,2%, сифилисом – на 29,6%, внебольничной пневмонией – на 2,2%, микроспорией – на 12,5%, чесоткой – на 30%, энтеробиозом – на 22,3%.

В сентябре зарегистрированы единичные случаи туляремии, лептоспироза, лихорадки Ку, токсокароза, эхинококкоза, описторхоза, по 2 случая – дизентерии, острого вирусного гепатита Е, цитомегаловирусной инфекции, бруцеллеза, 4 случая – лямблиоза, по 6 случаев – эпидемического паротита, лихорадки Западного Нила, 9 случаев - ГЛПС, 10 случаев – скарлатины, 32 случая - болезни Лайма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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