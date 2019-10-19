В первом матче Владимира Бесчастных воронежский «Факел» был уничтожен ярославским «Шинником»

СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-19T19:18:29+03:00

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«Факел» очередной домашний матч провел с клубом из верхней части турнирной таблицы. С другой стороны, воронежскую команду перед этой встречей возглавил легендарны й игрок, но только начинающий тренер Владимир Бесчастных. Это могло дать команде эмоциональный толчок. А на самом деле…

Даже подарком в начале матча – на седьмой минуте Покидышев упал и коснулся мяча рукой в штрафной «Шинника» - футболисты «Факела» не воспользовались. Верулидзе с пенальти пробил выше ворот. Расплата за это последовала на 22 минуте. Подачу с углового головой замкнул Кожемякин – 0:1.

Ну а во втором тайме пришло время Самодина. Сначала на 53 минуте он засадил мяч точно в дальний угол, находясь в штрафной «Факела» - 0:2. Ярославцы вошли во вкус. На 74 минуте Бучнев вытащил сложный мяч, и тут же Олейников добил его в ворота. Гости продолжали делать с обороной «Факела» почти все, что хотели. В самом конце игры Самодин воспользовался огромной дырой в защитных порядках хозяев поля, мощным ударом «прошил» Бучнева и оформил дубль – 0:4. А ведь еще совсем недавно «Шинник» считался удобным соперником!

Нельзя сказать, вот пришел Бесчастных, и получите разгром. Новый главный тренер многих игроков по именам-то не знал. Однако и импульс команде с ходу дать не сумел. С такой игрой прямая дорога во второй дивизион. И может уже и не надо цепляться за ФНЛ, пользуясь финансовой немощью других клубов? Хорошей репутации «Факелу» такие ежегодные «оставления» в первом дивизионе не добавляют.

«Факел» увяз на последнем, 20 месте лишь с 12 очками в активе после 18 игр. Отставание от спасительного 15 места – уже шесть очков.

Следующий матч «Факел» проведет на выезде против московского «Спартака-2» 23 октября. На данный момент дубль «красно-белых» занимает 17 место с 17 очками. Игра начнется в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU