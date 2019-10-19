В Воронеже пенсионерка лишилась 30 тысяч во время продажи гаража

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-19T17:02:31+03:00

Всего за сутки в регионе зарегистрировано восемь сообщений о мошенничествах. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже 81-летняя местная жительница отдала мошеннику 30 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 19 октября.

Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что решила продать гараж. Накануне ей позвонил неизвестный и изъявил желание купить постройку. Мужчина обещал перевести предоплату, но для этого попросил пожилую женщину проделать несколько банковских операций. Горожанка согласилась, а после у нее со счета сняли 30 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано восемь сообщений о совершенных мошенничествах бесконтактным способом. Схемы мошенничеств были самыми разнообразными: некоторые местные жители поверили злоумышленникам, которые представились работниками банка и провели операции с их банковскими картами. Еще одна женщина перевела свои деньги в социальной сети «Вконтакте» под предлогом займа подруге. Также воронежцы пытались купить товары через торговую площадку в сети, но стали жертвами мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU