2019-10-19T14:56:06+03:00
Общество

В Воронежском опорном университете открыли первую в регионе «Точку кипения»

Пространство объединит для коллективной работы представителей разных сфер общества
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ВГТУ.Фото: предоставлено пресс-службой ВГТУ.
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В Воронежском государственном техническом университете при поддержке «Агентства стратегических инициатив» и «Платформы Национальной технологической инициативы» открыли первую в регионе «Точку кипения». Пространство объединит для коллективной работы представителей сферы образования, науки, бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ.

Торжественное открытие состоялось в университете 19 октября. В этот день в рамках масштабного мероприятия «Осенний навигатор» «Точки кипения» одновременно начали работу еще в 41 вузе страны.

В рамках работы «Точек» планируется проведение современных образовательных программ, запуск сетевого акселератора, интеграция с учебными программами университетов, обмен образовательными практиками вузов друг с другом, а также внедрение в учебную деятельность современных цифровых технологий с помощью партнеров и участников экосистемы Национальной технологической инициативы: институтов развития, госкорпораций и компаний.

Важность открытия проекта подчеркнул Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Он отметил, что в настоящее время формируется запрос общества на дополнительные компетенции, современные образовательные программы.

- Университеты должны активно участвовать в реализации этого запроса, в запуске новых моделей обучения, которые можно получить в разных формах, - сообщил Михаил Котюков. - «Точки кипения» могут стать площадками для апробации таких моделей подготовки, для обмена лучшими образовательными практиками между вузами, для приобретения студентами новых профессиональных навыков.

На открытии «Точки кипения» в ВГТУ ректор вуза Сергей Колодяжный, приветствуя собравшихся, заявил:

- Губернатор Александр Гусев стремится к тому, чтобы Воронежская область стала «реперной» точкой на территории Российской Федерации в области науки. Вчера наш регион посетил Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. И коллеги на заседании в правительстве докладывали о планах по созданию национальных научных центров на территории Воронежской области. Открытие «Точки кипения» в ВГТУ – знаковое событии не только для нашего университета, но и для всего региона, - подчеркнул ректор. - Отрадно отметить, что мы вошли в число тех российских вузов, в которых сегодня проходит открытие «Точек кипения». Мы создаем то, что будет жить долгие годы, а жить должны инновации и новые компетенции. Студенческое сообщество уже сегодня представляет перспективные инновационные проекты. Преобразования должны начинаться с нашего университета, и «Точка кипения» в ВГТУ нацелена на развитие всего региона.

Сергей Колодяжный также сообщил, что в в скором времени при вузе планируется создание технической школы, где дети и подростки смогли бы под руководством ученых делать свои первые шаги в науку. И такое пространство, как «Точка кипения», очень поможет в осуществлении данного проекта.

В рамках открытия «Точки кипения» ВГТУ подписал Соглашение с АНО «Платформа НТИ». И в скором времени студенты и преподаватели вуза получат доступ к цифровой платформе Университета 20.35, а также к его диагностическим и рекомендательным сервисам, работающим на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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