2019-10-19T16:54:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области заправщик украл дизельное топливо для своего друга

Ущерб составил больше 11 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Приятели похитили 280 литров солярки.Приятели похитили 280 литров солярки.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Павловском районе на сельхозпредприятии раскрыли крупную кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 19 октября.

В полицию обратился представитель организации. Он рассказал, что во время сверки по приходу и расходу дизельного топлива, предназначенного для проведения сельхозработ, в одном из сел Калачеевского района, была обнаружена крупная недостача.

Правоохранители установили похитителя. Им оказался 57-летний местный житель, который занимался отгрузкой дизтоплива. Заправщик признал вину и пояснил, что в течение месяца по утрам сливал солярку своему другу по его просьбе. 47-летнего товарища также нашли. Они рассказали, что заполнили топливом четырнадцать 20-литровых канистр, похитив 280 литров солярки. Своими действиями мужчины причинили сельхозпредприятию ущерб на сумму 11 700 рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ча. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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