В Воронеже задержали квартиранта, угрожавшего убийством хозяйке
Инцидент произошел в Ленинском районе
Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии Воронежской области.
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В Воронеже росгвардейцы задержали съемщика квартиры, который угрожал хозяйке убийством. Инцидент произошел в многоэтажке в Ленинском районе вечером пятницы, 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
К сотрудникам Росгвардии обратилась взволнованная местная жительница. Она рассказала, что квартирант с ножом угрожает ей расправой. На место выехала вневедомственная охрана и быстро задержала злоумышленника. Им оказался 62-летний ранее судимый воронежец. Мужчину передали полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU