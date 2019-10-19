В Воронеже задержали квартиранта, угрожавшего убийством хозяйке

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-19T15:21:09+03:00

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В Воронеже росгвардейцы задержали съемщика квартиры, который угрожал хозяйке убийством. Инцидент произошел в многоэтажке в Ленинском районе вечером пятницы, 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К сотрудникам Росгвардии обратилась взволнованная местная жительница. Она рассказала, что квартирант с ножом угрожает ей расправой. На место выехала вневедомственная охрана и быстро задержала злоумышленника. Им оказался 62-летний ранее судимый воронежец. Мужчину передали полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU